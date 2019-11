Ab sofort kann man auch mit einer Swatch zahlen

Mit den neuen SwatchPay-Uhren kann man bald auch in Österreich kontaktlos bezahlen.

SwatchPay verknüpft die Uhren der Schweizer Firma Swatch mit einem NFC-Funkchip von Partner Wirecard. Damit kann dann etwa im Supermarkt kontaktlos bezahlt werden.

Chinesen und Schweizer nutzen SwatchPay bereits. Künftig können auch Österreicher mit speziellen Swatch-Uhren an den Kassenterminals etwa im Supermarkt kontaktlos bezahlen.Und so geht's: Interessenten kaufen sich eine der sogenannten SwatchPay-Uhren. Zur Auswahl stehen sechs Analog-Modelle für 75 € mit eingebettetem NFC-Funkchip. Danach organisiert man sich über die BoonApp von Partner Wirecard kostenlos eine virtuelle, aufladbare Mastercard und lässt diese in einem Swatch-Store einmalig mit der Uhr verknüpfen. Das ist aus Sicherheitsgründen nötig. Fertig. Alle Infos gibt's auf swatch.com/de_at/SwatchPay/