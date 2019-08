Abendessen für Fünf im Hard Rock Cafe gewinnen

"Heute" verlost 1x Abendessen für fünf Personen zum 5. Geburtstag des Hard Rock Cafe Vienna.

Happy Birthday Hard Rock Cafe Vienna: Am 8. August 2014 öffnete die erste österreichische Niederlassung ihre Türen. Seitdem sind die legendären Steak Burger in unterschiedlichen Variationen, Nachos, Wings & Co sowie köstliche Desserts und Milkshakes bei den WienerInnen und Gästen aus dem In- und Ausland gleichermaßen beliebt.Besonders stilvoll lässt sich das 5. Jubiläum mit dem 24-Karat Gold Leaf Steak Burger™ zelebrieren: Für den Star der neuen Speisekarte wird das 227g Steak mit essbaren 24-Karat Blattgold bedeckt. Glamour pur für alle Rockstars!Neu auf der Speisekarte ist auch der "Double Decker Double Cheeseburger". Der doppelte Cheeseburger steht symbolisch für die Doppeldecker-Busse in London.(ib)