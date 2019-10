Abflug in den See: Taucher bergen versunkenes Auto

Spektakulärer Einsatz Donnerstagabend in Münchendorf im Bezirk Mödling.

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Donnerstagabend in Münchendorf im Bezirk Mödling: Der Lenker eines Audi verlor plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, durchstieß mit dem Pkw erst einen Zaun, dann eine Hecke und stürzte anschließend in den dahinterliegenden Dürrsee.Wie die Feuerwehr Mödling berichtet, konnte sich der Lenker gerade noch rechtzeitig unverletzt aus dem Pkw retten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Audi in rund 25 Metern Entfernung vom Ufer etwa drei Meter tief versunken.Die Tauchgruppe Süd des Landesfeuerwehrverbandes wurde inklusive Spezialfahrzeug nachalarmiert, vier der Pressluft-Spezialisten "versenkten" sich im Dürrsee, um zwei Hebeballons am Pkw anzubringen. Eine langwierige Zentimeterarbeit bei wenig bis null Sicht, die einiges an Präzision erfordert: Drei Stunden werkten die insgesamt acht Taucher.Der Wagen wurde anschließend mit dem Kran aus dem Gewässer gehoben.