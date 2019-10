Abgeordnete stimmten für Impeachment-Ermittlung

Das US-Repräsentantenhaus hat Ermittlungen zur möglichen Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump formal gestützt.

Das us-amerikanische Repräsentantenhaus unterstützt Ermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. In der Kammer, in der die Demokraten die Mehrheit haben, votierten am Donnerstag die Abgeordneten mehrheitlich für eine Resolution, die die Regeln für weitere Untersuchungen festlegen soll.Bei diesem Beschluss handelt es sich nicht um eine Abstimmung über die formale Eröffnung eines Impeachment-Verfahrens gegen den US-Präsidenten.