Abgespecktes Programm zum Nationalfeiertag 2019

Das Bundesheer hat diesmal ein abgespecktes Programm am Nationalfeiertag. Bleibt mehr Zeit, die zahlreichen Institutionen zu besuchen, die zum Tag der offenen Tür einladen.

Abgespecktes Programm

Angelobung und weiteres Programm

Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei

Offene Türen überall

Dass das Bundesheer laut Ansicht des Verteidigungsministeriums dringend Geld braucht, lässt man auch am Nationalfeiertag nicht unerwähnt. So ist auch in der Programm-Broschüre zum 26. Oktober eine Tabelle zur Budgetsituation enthalten. Drei der aufgelisteten "10 notwendigen Maßnahmen für unsere Sicherheit" fordern mehr Geld und Personal für das Heer.Und auch der Tag selbst wird heuer erstmals als "Österreich-Fest" tituliert. Die Highlights der Leistungsschau, wie etwa Kettenpanzer und Black Hawk-Hubschrauber werden fehlen, stattdessen zeigt das Haus der Geschichte die über 1.000 Jahre alte. Sie ist das erste Mal seit 1996 in Österreich zu sehen.Aus den im Vorjahr sieben Veranstaltungsorten in der Wiener Innenstadt ist diesmal nur einer geworden: Nur am Heldenplatz gibt es diesmal was zu sehen. Die Leistungsschau des Bundesheeres steht zudem unter dem wenig optimistischen Mottound zeigt aus Kostengründen nur den Radpanzer "Pandur" und das Sanitätsfahrzeug "Dingo".Zusätzlich wird es einegeben und die Gelegenheit,kennenzulernen.werden über Karrieremöglichkeiten beim Heer informieren. Die Justizwache wird das Program mit einer Vorführung ihrer Einsatzgruppe abrunden.Gleich bleibt dievon mehr als 1.000 Rekruten (10.30 Uhr) und dievon Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Bundesregierung am Heldenplatz (09.30 Uhr). Letzteres erinnert daran, was wir hier eigentlich feiern: den Beschluss der "immerwährenden Neutralität" am 26. Oktober 1955. Van der Bellen wird anschließend zu den jungen Soldaten sprechen, aber Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein wird eine Rede halten.Während Bierlein ihre Rede hält, können Besucher einen Blick in ihren Arbeitsplatz werfen. Imerwartet die Besucher die Ausstellung zu "100 Jahre Frauenwahlrecht". Dieist ebenfalls geöffnet, ab 12 Uhr laden Van der Bellen und seine First Lady Doris Schmidauer zum Rundgang ein.Daslädt ebenfalls zu einem Besuch ein - im Rahmen des Tags der offenen Türe werden Nationalratspräsident und Bundesratspräsident ab 10 Uhr Gäste begrüßen. Besucher können zum Beispiel am Rednerpult im Sitzungssaal des Nationalrates (dem Großen Redoutensaal in der Hofburg) ein Foto machen. Im Kleinen Redoutensaal wartenaller Fraktionen auf Gesprächspartner.Um 15 Uhr wird dann dasim Inneren Burghof gestartet. Martin Grubinger mit seinem Percussive Planet Ensemble wird auftreten.Weitere offene Türen findet man am Nationalfeiertag im, beimund imImkann man einen einstündigen Rundgang durch historische Räume machen.Freien Eintritt gibt es zudem in alle Museen der(Prunksaal, Literatur-, Globen-, Papyrus- und Esperantomuseum) von 10 bis 18 Uhr. Im- wie oben erwähnt - ist die über 1.000 Jahre alte, originale "Ostarrichi"-Urkunde zu bestaunen. Sie ist erstmals seit 1996 in Österrreich zu sehen, da sie eigentlich im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München aufbewahrt wird.