Abschieds-Messe für verunglückte Pfarrerin

Angelika Petritsch war in der evangelischen Gemeinschaft äußerst beliebt. Bild: Kein Anbieter/epd/Uschmann

Am Sonntag um 15 Uhr nimmt die evangelische Gemeinschaft in Wiener Neustadt Abschied von Angelika Petritsch, die am 31. Juli in Namibia tödlich mit dem Auto verunglückt ist.