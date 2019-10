Kameras filmten tödlichen Fallschirm-Sprung

Zwei Fallschirmspringer aus Oberösterreich kollidierten in der Luft, stürzten ab. Beide hatten Action-Cams mit, die Kameras filmten den Todessprung.

Eine sogenannte Action-Cam ist eine kleine Kamera (die gegen Erschütterungen, Staub, hohe oder niedrige Temperatur geschützt ist und zudem wasserdicht ist). Ein der bekanntesten Action-Cams ist die GoPro. Mit solchen Kameras können (Hobby-)Sportler spektakuläre Aufnahmen machen. Sie wird meist bei Sportarten verwendet, die mit Action verbunden sind (deswegen auch der Name): etwa Fallschirmspringen, Mountainbiken, Motorsport, Tauchen etc. (Foto: iStock)

Springer kollidierten in der Luft

Große Trauer bei Club und Arbeitskollegen

Die Polizei hat die beiden Action-Cams (siehe Info-Kasten dazu) sichergestellt. Die Videoaufnahmen werden ausgewertet. Man erhofft sich, so klären zu können, wie es zur Kollision in der Luft kam.Todes-Drama um zwei Fallschirmspringer aus Oberösterreich.Manuel Sch. (25) aus Ansfelden (Bez. Linz-Land) und Christoph F. (36) aus St. Ulrich bei Steyr (Bez. Steyr-Land) waren beide Mitglieder im Fallschirmspringer-Club "Union Linz". Samstagnachmittag trafen sie sich in Wels für einen gemeinsamen Sprung.Kurz vor 17 Uhr – wenige Sekunden, nachdem die beiden das Flugzeug verlassen hatten – dann das Drama: Die zwei Fallschirmspringer kollidierten in der Luft, stürzten laut Polizei unkontrolliert zu Boden.Der 36-jährige Christoph F. stürzte in einem Siedlungsgebiet in Wels ab – erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Manuel Sch. wurde bewusstlos am Dach einer Firma in der Welser Oberfeldstraße gefunden – er starb wenig später auf der Intensivstation des Welser Klinikums.Wie die Facebook-Seiten der beiden zeigen, waren sie begeisterte Fallschirm-Springer, keine Anfänger.Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wie die beiden Kameras wurden auch die zwei Unglücks-Fallschirme sichergestellt. Noch ist völlig unklar, wie es zur Kollision in der Luft kommen konnte."Wir werden das zusammen mit der Luftfahrbehörde und der Polizei klären", so Lukas Mayr vom Fallschirmspringer-Club "Union Linz" im Telefonat mitDer Club trauert auf Facebook um die beiden Springer: "Wir sind fassungslos und traurig. Unsere Gedanken sind bei ihren Angehörigen, denen wir unser tiefstes Beileid aussprechen möchten.Hier das Posting:Trauer auch auf der Facebook-Seite von Christoph F.: "Christoph, das Bierchen wäre doch die beste Option gewesen. Ich danke dir für deine Freundschaft", postete einer seiner Freunde. Ein anderer schrieb: "R.i.P. Christoph".Betroffenheit auch bei den Arbeitskollegen von Manuel Sch. (er war bei einem Transport- und Logistik-Unternehmen in Leonding tätig): "Er war ein so positiver Mensch. Mir fehlen einfach die Worte für das, was passiert ist", so einer seiner Arbeitskollegen im Telefonat mitMehr News aus Oberösterreich auf Facebook