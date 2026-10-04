i Die Behörden vermuten, dass es unter den Taxifahrern Absprachen gibt. (Symbolbild) IMAGO/Pond5 Images "Handbremsen-Methode" Abzocke im Holland-Urlaub: So schützt du dich In den Niederlanden geraten Touristen an Bahnhöfen immer öfter in die Falle der sogenannten "Handbremsen-Methode". Das solltest du wissen. Von Heute Life 04.10.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer derzeit mit dem Zug oder Flughafen in die Niederlande reist, erlebt an den Taxiständen eine unangenehme Überraschung. Immer mehr Urlauber berichten, dass sie dort auf eine besonders dreiste Betrugsmasche stoßen.

Das Prinzip ist einfach: Du möchtest ein Taxi nehmen, aber die ersten Fahrer lehnen dich ab. Erst weiter hinten wird dir ein Platz angeboten – allerdings zu einem deutlich überhöhten Festpreis.

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Wie "Der Westen" berichtet, ist diese Masche in Fachkreisen als „Handbremsen-Methode“ bekannt. Laut dem Fachmagazin "TaxiPro" verlangte ein Uber-Fahrer beispielsweise 40 Euro für eine Strecke, während ein reguläres Taxi dafür stolze 80 Euro kassierte.

Viele Reisende (BIld: Flughafen in Amsterdam) sind bereits auf die "Handbremsen-Methode" reingefallen. IMAGO/ANP

Behörden wollen gegensteuern

Die Behörden vermuten, dass es unter den Taxifahrern Absprachen gibt. Die vorderen Taxis stehen im Sichtfeld der Kontrolleure und vermeiden daher Abzocke, indem sie Kunden an Kollegen weitergeben, die ungestört überhöhte Preise verlangen können.

Der Fall sorgt mittlerweile für großes Aufsehen: Das niederländische Parlament beschäftigt sich mit der Angelegenheit.

So schützt du dich vor der Abzocke

Um dich vor überhöhten Taxipreisen zu schützen, empfiehlt die niederländische Regierung klare Maßnahmen:

➤ Kenne den gesetzlichen Höchstpreis – für sieben Kilometer in 15 Minuten liegt dieser bei maximal 34,30 Euro.

➤ Stimme niemals einem Festpreis zu, denn dann gilt diese Grenze nicht mehr.

➤ Bestehe beim Einsteigen darauf, dass der Taxameter eingeschaltet wird, und fordere am Ende der Fahrt immer eine Quittung.

Nicht nur Warnungen, sondern auch Rügen gibt es mittlerweile für Touristen: Eine Niederländerin äußerte sich verärgert über die vielen Vorwürfe und Anschuldigungen gegen die Taxibranche.