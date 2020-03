Anonym abgegeben: Acht Welpen jetzt im Tierheim

Ganze acht kleine Fellzwerge bringen ganz schön viel Leben ins Bruckner Tierheim. Sie konnten vom anonymen Besitzer wohl nicht versorgt werden, und so landeten sie im Tierheim.

Seit etwa zehn Tagen trippeln ganze 32 Pfötchen mehr über das Gelände des Tierheims in Bruck an der Leitha. Sie gehören zu acht kleinen Welpen, die dort einfach abgegeben wurden.Die stellvertretende Obfrau des Tierheims, Anna Zwettler schildert im ""-Gespräch, das Tierheim habe vor ungefähr zwei Wochen einen Anruf bekommen. Der Anrufer wollte anonym bleiben, aber sichergehen, dass die Hündchen gut versorgt sind. "Es hat dringend geklungen. Deshalb haben wir gleich gehandelt. Tut man das nicht, ist das Schicksal der kleinen Vierbeiner ja sonst ungewiss." Das Tierheim erklärte sich sogleich bereit, die Kleinen aufzunehmen. Einige Tage später, meldete sich derselbe Anrufer erneut, und gab drei weitere Welpen zur Pflege ins Tierheim.Die Welpen wurden leider viel zu früh von der Mutter getrennt. Alle kleinen Racker kamen in recht guten Gesundheitszustand ins Tierheim, lediglich etwas dünn. Inzwischen sind sie jedoch wieder bei vollen Kräften, sie wurden alle geimpft und gechippt.Zumindest einige der süßen kleinen Fellknäuel, dürften Geschwister sein, allesamt sind "ein buntes lustiges Gemisch an vielen kleinen Hunderassen" so Anna Zwettler. Wer sich für die Adoption eines Welpen interessiert, kann sich ab jetzt per Mail im Tierheim melden, um ein Kennenlernen zu vereinbaren. Die Mailadresse ist:Passende Wohn- und Lebensverhältnisse sind Voraussetzung, um eine Schnüffelnase mit nachhause zu nehmen, denn ein kleiner Hund braucht viel Aufmerksamkeit, Pflege und Liebe.