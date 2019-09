Acht Babys bei Brand in Krankenhaus gestorben

Schreckliche Tragödie in einem Krankenhaus in Oued Souf (Algerien): In der Nacht auf Dienstag brach auf der Entbindungsstation ein Feuer aus. Acht Säuglinge starben.

Regierungschef kündigt Untersuchung an

Bei einem schweren Brand in einer Mutter-Kind-Klinik im Osten Algeriens sind acht Babys ums Leben gekommen. Elf Säuglinge, 107 Frauen und 28 Personen des Krankenhaus-Personals konnten vor den Flammen gerettet werden, wie der algerische Zivilschutz mitteilte.Jene acht Babys seien teils an Verbrennungen oder an Rauchgasvergiftungen gestorben. Die Ursache für den Brand dürfte ein Kurzschluss in einem Anti-Mücken-Gerät gewesen sein. Bestätigt wurde dies offiziell noch nicht.Das Feuer war gegen 3.50 Uhr Ortszeit in der Entbindungsstation ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.Ein Vater von zwei getöteten Babys trauerte im algerischen Fernsehen: "Sieben Monate nach unserer Hochzeit hat meine Frau in der Nacht Zwillinge zur Welt gebracht, die am frühen Morgen gestorben sind."Im selben Krankenhaus brach bereits im Mai 2018 ein Feuer aus. Todesopfer gab es damals aber nicht.Algeriens Regierungschef Noureddine Bedoui kündigte eine Untersuchung des neuerlichen Brandes an und sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus.