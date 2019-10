Nicht nur illegale Teigtascherl-Fabriken zählen zu den "Kunden" des Marktamts. Die Prüfer nahmen nun alle 38 Wiener Bestattungsbetriebe unter die Lupe. Ergebnis: Acht Anzeigen!

Die Highlights

"Fehlende Bestattungsfahrzeuge oder Sanitätssärge, nicht einwandfreie Schutzkleidung oder auch fehlende geeignete Räumlichkeiten waren Gründe", so Sprecher Alexander Hengl zu■ Ein Betrieb in Favoriten, der Bestattungen und Urlaube anbietet. Palmen im Verkaufsraum inklusive. "Wenn trauernde Hinterbliebene neben angebotenen Urlaubsträumen eine Bestattung abwickeln müssen, ist das nicht nur pietätlos, sondern entspricht auch nicht den Bestimmungen der Gewerbeordnung", so Marktamtsdirektor Andreas Kutheil.■ Ein Bestatter, der in einer Privatschule im 15. Bezirk eingemietet ist.■ Ein Unternehmen ganz ohne Bestattungsfahrzeug. Verdacht: Leichentransport mit Privatkombi.■ Eine Firma im 15. Bezirk ohne Berechtigung.