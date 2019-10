Achtung, Auto brennt auf der S5 Richtung Krems

Am Freitagnachmittag ging ein Fahrzeug auf der S5 in Flammen auf.

Bei Tulln ging ein Fahrzeug in Flammen auf, die Feuerwehr steht im Einsatz.

Kur nach 3 Uhr ist auf der Stockerauer Schnellstraße ein Auto aus ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. In Folge kam es bei Tulln zu einer Verkehrsbehinderung in Richtung Krems. Der erste Fahrstreifen und der Pannenstreifen sind gesperrt.Die Feuerwehr steht im Einsatz. Autofahrer sollten Verzögerungen einplanen oder auf eine andere Route ausweichen.