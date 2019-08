Vor 9 ' Achtung! Das Wasser auf Mallorca wird knapp

Wasser-Not auf Mallorca! Wie die Mallorca Zeitung (MZ) berichtet, sinken die Pegelstände der Wasserspeicher in vielen Regionen der Balearen-Insel rapide.

Geht der beliebten Urlaubsinsel Mallorca etwa bald das Wasser aus? Glaubt man einem Bericht der "Mallorca Zeitung" könnte dies jedenfalls bald der Fall sein.



Denn laut der "MZ" sinken die Pegelstände der Wasserspeicher in vielen Regionen der Balearen-Insel - und zwar rasend schnell. Vor allem die Reservoirs rund um das Tramuntana-Gebirge seien betroffen.



Alleine diese Reservoirs liefern rund zehn Prozent des in der Stadt Palma benötigten Wassers. Doch wie die "Mallorca Zeitung" sind die Pegelstände dort bereits unter 40 Prozent der Kapazität gefallen.



"Vorwarnung" ausgegeben



Die Wasser-Not auf Mallorca ist offenbar so ernst, dass vergangene Woche das balearische Wasserwirtschaftsamt (Abaqua) eine "Vorwarnung" für die meisten Gebiete der Insel ausgegeben hat.



Zwischen Juni und Juli sind die Pegelstände balearenweit um satte vier Punkte gesunken! Mallorca: 51 Prozent, Menorca: 55 Prozent, Ibiza: 45 Prozent und Formentera: 46 Prozent.



Noch vor einem Jahr lag der Wert auf dem gesamten Archipel noch bei 57 Prozent. Die "Vorwarnung" soll nun die Gemeinden dazu bewegen, sparsamer mit dem Wasser umzugehen. (wil)