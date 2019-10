Achtung! Hier rutscht ein Nackter durchs Wiesn-Zelt

Bier, Bretzen und ein Nackter im Zelt. Ja, du hast richtig gelesen. Das ist das Münchner Oktoberfest 2019.

Rutschpartie

Anscheinend bahnt sich gerade ein neuer Wiesn-Trend an. Und wenn es kein Trend wird, dann bleibt ein junger Mann dennoch wohl im Gedächtnis vieler Oktoberfest-Besucher.Während der Wiesn feiern hunderte Menschen in einem Bierzelt ausgelassen vor sich hin, als plötzlich ein nackter Mann quer über den Boden schlittert. Ja! Ein nackter Mann!Im Internet wird der Flitzer gefeiert und bejubelt. Und klar ist auch: Der erste Rutscher ist der junge Herr nicht. Immer wieder schlittern Wiesn-Besucher über den nassen Plankboden. Aber bislang waren sie allesamt zünftig gekleidet.Eine Kellnerin des Löwenbräu-Zelts, in dem der Nackte gerutscht ist, erklärte gegenüber "Bild", dass sie bei dem Video nur den Kopf schütteln könne. Naja, und wenn er nicht gestoppt wurde, dann rutscht er wohl noch heute.