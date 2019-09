Adele reicht die Scheidung ein – nach 3 Jahren Ehe

Popstar Adele (31) und ihr Ehemann Simon Konecki (45) hatten im April ihre Trennung verkündet.

Zu einem Liebescomeback zwischen Popsängerin Adele und ihrem Ehemann Simon Konecki, ein Unternehmer, wird es wohl nicht mehr kommen. Die 31-Jährige hat die Scheidung eingereicht."Sie wollen ihren Sohn liebevoll gemeinsam großziehen", ließ Adele laut BBC über einen Sprecher verlautbaren. Das gemeinsame Kind Angelo (6) kam 2012 auf die Welt. Ob es zu einem Rosenkrieg kommt, ist unwahrscheinlich.Insidern zufolge sei Simon an Geld nicht interessiert: "Er hat sein eigenes Geld. Seine einzige Sorge ist, dass er und Adele die besten Eltern für ihren Sohn bleiben, die sie nur sein können.", meinte eine anonyme Quelle gegenüber "Mirror".Dennoch: Adele hatte laut "Daily Mail" vor ihrer Hochzeit keinen Ehevertrag aufgesetzt. Ihr Vermögen wird auf rund 145 Millionen Pfund (ca. 167 Millionen Euro) geschätzt.Adele und Simon hatten 2012 nach fünf Jahren Beziehung heimlich geheiratet. Erst bei der Grammy-Verleihung 2013 machte sie ihre Ehe öffentlich. Ihre Trennung gaben sie im April diesen Jahres bekannt. Laut "Mirror" wollte Adele in den USA leben und Simon in England.