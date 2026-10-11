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Moderner Behörden-Arbeitsplatz mit Computer und Notizbuch
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Digitale Souveränität

Ämter-KI: Deutschlands Microsoft-Alternative

Die Bundes-GmbH Zendis präsentiert ihre Open-Source-Office-Suite OpenDesk mit agentischer KI und Offline-Modus für Hochsicherheitsbereiche.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 18:52
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In deutschen Amtsstuben weht ein frischer Wind. Statt auf Microsoft zu setzen, sollen Behörden künftig mit der hauseigenen Open-Source-Suite OpenDesk arbeiten. Nun bekommt das System einen massiven Funktionsschub.

Auf der Smart Country Convention in Berlin zeigt das Zentrum für digitale Souveränität (Zendis) erstmals neue Features für das Behörden-Office. Herzstück ist eine agentische KI, die eigenständig komplexe Aufgaben bearbeiten kann.

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Wie heise online meldet, demonstriert das Zendis auch einen sogenannten Air-Gap-Modus. Dabei laufen die IT-Systeme komplett vom Internet getrennt - wichtig für Hochsicherheitsbereiche. Die Suite funktioniert auch offline mit vollem Funktionsumfang.

100.000 Arbeitsplätze bereits ausgestattet

OpenDesk ist im Oktober 2024 gestartet und bündelt verschiedene Open-Source-Programme aus Deutschland und Europa. Laut Zendis arbeiten derzeit rund 100.000 Verwaltungsarbeitsplätze mit dem System.

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Das 2022 von der Bundesregierung gegründete Zentrum sitzt in Bochum und agiert als GmbH im Besitz des Bundes. Ziel der Organisation ist es, IT-Abhängigkeiten des Staates von einzelner proprietärer Software wie Microsoft schrittweise abzubauen.

Auch im Notfall einsatzbereit

Besonders der Offline-Modus könnte im Ernstfall entscheidend sein. Das Zendis betont, dass diese Unabhängigkeit vom Internet auch bei großflächigen Infrastrukturausfällen die digitale Kommunikation von Behörden aufrechterhalten kann.

tec,11.10.2026, 18:52
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