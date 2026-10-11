i Moderner Behörden-Arbeitsplatz mit Computer und Notizbuch pixabay.com Digitale Souveränität Ämter-KI: Deutschlands Microsoft-Alternative Die Bundes-GmbH Zendis präsentiert ihre Open-Source-Office-Suite OpenDesk mit agentischer KI und Offline-Modus für Hochsicherheitsbereiche. Von Technik Heute 11.10.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In deutschen Amtsstuben weht ein frischer Wind. Statt auf Microsoft zu setzen, sollen Behörden künftig mit der hauseigenen Open-Source-Suite OpenDesk arbeiten. Nun bekommt das System einen massiven Funktionsschub.

Auf der Smart Country Convention in Berlin zeigt das Zentrum für digitale Souveränität (Zendis) erstmals neue Features für das Behörden-Office. Herzstück ist eine agentische KI, die eigenständig komplexe Aufgaben bearbeiten kann.

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Wie heise online meldet, demonstriert das Zendis auch einen sogenannten Air-Gap-Modus. Dabei laufen die IT-Systeme komplett vom Internet getrennt - wichtig für Hochsicherheitsbereiche. Die Suite funktioniert auch offline mit vollem Funktionsumfang.

100.000 Arbeitsplätze bereits ausgestattet

OpenDesk ist im Oktober 2024 gestartet und bündelt verschiedene Open-Source-Programme aus Deutschland und Europa. Laut Zendis arbeiten derzeit rund 100.000 Verwaltungsarbeitsplätze mit dem System.

Das 2022 von der Bundesregierung gegründete Zentrum sitzt in Bochum und agiert als GmbH im Besitz des Bundes. Ziel der Organisation ist es, IT-Abhängigkeiten des Staates von einzelner proprietärer Software wie Microsoft schrittweise abzubauen.

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Auch im Notfall einsatzbereit

Besonders der Offline-Modus könnte im Ernstfall entscheidend sein. Das Zendis betont, dass diese Unabhängigkeit vom Internet auch bei großflächigen Infrastrukturausfällen die digitale Kommunikation von Behörden aufrechterhalten kann.