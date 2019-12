Aerosmith rocken Mitte Juli die Wiener Stadthalle

Kaum zu glauben, aber wahr. Aerosmith gehen zum 50. Bandjubiläum auf Europatournee. Auch Wien steht am Programm.

Die Gruppe rund um das legendäre Duo Steven Tyler und Joe Perry gastieren von 6. April bis 4. Juni 2020 für ihre "Aerosmith: Deuces Are Wild"-Show in Las Vegas. Gleich im Anschluss daran geht es nach Europa.Wenn am 9. Juli 2020 in der Wiener Stadthalle dann Hits wie "Janie's Got A Gun", "Love In An Elevator" oder der "Armageddon"-Überhit "I Don't Wanna Miss A Thing" erklingen werden, dann wird die Band schon total eingespielt sein.Tickets für das Konzert von Aerosmith in der Wiener Stadthalle gibt es ab 12. Dezember um 10 Uhr zu kaufen. Nur zwei Tage vorher spielen mit Pearl Jam ebenfalls eine der legendärsten U-Bands in Wien. Die Woche wird also absolut rockig.