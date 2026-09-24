i Der Ätna ist mit etwa 3.400 Metern der aktivste Vulkan Europas. via Reuters Flug-Chaos über Sizilien Ätna spuckt Asche – Alarmstufe Rot ausgerufen Der Ätna auf Sizilien ist wieder aktiv. Über dem Vulkan steigt eine kilometerhohe Aschewolke auf, die höchste Alarmstufe wurde verhängt. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 22:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien hat am Donnerstag erneut verstärkte Aktivität gezeigt.

Das Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania rief die Alarmstufe Rot aus – die höchste von insgesamt vier Warnstufen. Über dem Ätna bildete sich eine bis zu vier Kilometer hohe Aschewolke.

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Flugverkehr in Catania eingeschränkt

Der internationale Flughafen von Catania ist von den aktuellen Ereignissen betroffen. Bis 17 Uhr wurde der Flugverkehr am Donnerstag (24. September) auf zehn Landungen pro Stunde begrenzt. Laut der italienischen Nachrichtenagentur AGI wird der Betrieb laufend neu bewertet. Die Flughafenbetreiber erklärten: "Die Situation wird ständig überwacht."

Wie t-online unter Berufung auf italienische Medien und unter Einbindung von Material der Nachrichtenagentur dpa berichtet, ist der Ätna mit etwa 3.400 Metern der aktivste Vulkan Europas.

Bereits im August verursachte ein Ascheausbruch Behinderungen im Flugverkehr und beeinträchtigte mehr als 100.000 Reisende.

Regelmäßige Ausbrüche – geringe Gefahr durch Lava

Der Ätna sorgt immer wieder für kleinere Ausbrüche. Seit 2013 zählt der Vulkan zum Unesco-Weltkulturerbe.

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Laut italienischem Zivilschutz gilt die direkte Gefahr durch Lavaströme als gering. Die Energie des aktuellen Magmaaufstiegs wird von Experten als niedrig bis mittel eingeschätzt.