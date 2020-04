Aida verschenkt Oster-Sortiment an Kinder und Senioren

Seit Mitte März sind alle Aida-Filialen geschlossen, viele Leckereien für Ostern sind aber bereits produziert. Sie werden nun verschenkt.

Die Karwoche ist angebrochen, Österreich befindet sich weiterhin im Minimalbetrieb. Von Familienfesten zu Ostern wird abgeraten, viele Geschäfte und Lokale sind nach wie vor geschlossen – so auch alle Filialen der Wiener Traditions-Café-Konditorei Aida.Das Problem: Das Oster-Sortiment ist teilweise schon produziert und soll nicht schlecht werden. "Wir begehen heuer ein Osterfest wie wir es alle noch nie erlebt und gefeiert haben", so Dominik Prousek, vierte Generation der Eigentümer-Familie Prousek.Und weiter: "Seit über 100 Jahren versüßt unsere Traditions-Café-Konditorei Aida Feste und Feiern der Wiener Bevölkerung. Das können wir heuer zwar nicht erfüllen, aber wir können dort helfen, wo Familien heuer nicht zusammenkommen können."Aida verschenkt sein gesamtes Ostersortiment (Osterpinze, Oster-Törtchen, Schoko-Osterhasen und mehr) an Wiener Kinder- und Altenheime.Die Verteilung findet im Laufe der Karwoche statt und wird mit den Heimen direkt koordiniert. Die Übergabe erfolgt kontaktlos, heißt es in einer Aida-Aussendung.