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Der Airbus A350.
Der Airbus A350.
Reuters
23.155 Kilometer

Airbus fliegt 24 Stunden nonstop – Weltrekord!

Ein Airbus A350-1000ULR hat die weiteste Strecke zurückgelegt, die je ein Passagierflugzeug ohne Zwischenlandung geflogen ist: 23.155 Kilometer.
Von Newsdesk Heute
12.11.2026, 07:06
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Luftfahrtgeschichte wurde geschrieben: Ein Airbus-Jet ist von Melbourne nach Toulouse geflogen – ohne auch nur einmal zwischenzulanden. Die Maschine mit dem Rufzeichen AIB35LR legte dabei unglaubliche 23.155 Kilometer zurück.

Der Rekordflug dauerte exakt 24 Stunden und 24 Minuten. Nach dem Start in Melbourne ging es über Sydney und den Pazifik Richtung Los Angeles, dann über Nordamerika und den Atlantik, schließlich über London nach Toulouse.

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Die Besatzung erlebte dabei zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge, heißt es auf Focus.de. An Bord waren 13 Personen, darunter Testpiloten von Airbus und Qantas sowie Flugtestingenieure. Passagiere waren nicht dabei.

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Qantas plant Direktflüge Sydney–London

"Dieser Erfolg spiegelt den Pioniergeist wider, der Teil unserer DNA bei Airbus ist", sagte Lars Wagner, Chef der Verkehrsflugzeugsparte. Der Weltrekord sei "das Sahnehäubchen" gewesen.

Hinter dem Rekordflug steckt ein ambitioniertes Projekt: Qantas will ab 2027 erstmals Direktflüge von Sydney nach London anbieten. Die australische Airline hat zwölf Maschinen dieses Typs bestellt, die erste soll im April 2027 ausgeliefert werden.

red, 12.11.2026, 07:06
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