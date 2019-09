Airbus: Staatsanwalt ermittelt wegen Spionage

Bild: picturedesk.com/APA

Neuer Skandal bei der deutschen Bundeswehr? Laut einem Bericht wird bei Airbus wegen Spionage ermittelt.

Haben Airbus-Mitarbeiter Zugang zu geheimen Akten? Die Staatsanwaltschaft in München ermittelt aktuell gegen Airbus, "wegen möglicher Spionage im Zuge zweier Rüstungsvorhaben".



Der Vorwurf: Mitarbeiter sollen Zugang zu Geheim-Akten der Bundeswehr gehabt haben. Mehr als 20 Mitarbeiter des Unternehmens sind bereits suspendiert worden, deren Akten und Computer wurden sichergestellt, Schritte gegen die verdächtigen Mitarbeiter eingeleitet.



Airbus hat den Vorfall bereits bestätigt



Das Unternehmen hat auch bereits selbst die deutschen Behörden über den rechtswidrigen Umgang von Mitarbeitern mit Kundendaten informiert. Dies stünde im Zusammenhang mit zwei künftigen deutschen Beschaffungsprojekten der Programme "Line Communications" und "Intelligence and Secrurity", teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.