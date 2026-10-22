i Kaulitz-Brüder fliegen First Class – alle 14 Koffer weg! Reuters, Instagram Promi-Ärger mit Fluglinie First-Class-Schock! Kaulitz-Brüder verlieren 14 Koffer Die Tokio-Hotel-Stars Tom und Bill Kaulitz sind sauer: Eine Airline hat alle ihre 14 Koffer verbummelt. Erst nach 34 Stunden kam das Gepäck an. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 09:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Kaulitz-Zwillinge (beide 37) mussten ihre Wahlheimat Los Angeles für rund zwei Monate verlassen. Mit 14 Koffern voller Outfits, Technik und Hundezubehör machten sie sich auf den Weg nach Deutschland – doch am Ziel angekommen fehlte jedes einzelne Gepäckstück.

"Wir kommen hier an, es ist kein Koffer mitgeflogen", platzte Bill heraus. "Das ist doch eine Frechheit von den Airlines, dass einem nicht mitgeteilt wird, wenn das Gepäck nicht mit an Bord geht. Das ist eine Unverschämtheit!" Die Musiker flogen First Class mit VIP-Service und erfuhren erst im Hotel von ihrem Pech.

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Wie TAG24 berichtet, waren die Zwillinge fast 24 Stunden unterwegs – von Los Angeles über Frankfurt nach Berlin. Zu keinem Zeitpunkt wurde ihnen verraten, dass ihre Koffer noch in den USA lagen. "Wir fliegen First Class, das kostet wirklich viel Geld", schimpfte Bill weiter.

Landung am Sonntag wurde zum Problem

Besonders bitter: Die Brüder landeten an einem Sonntag, an dem alle Geschäfte geschlossen waren. "Du musst die gleiche Klamotte anziehen, mit der du schon 24 Stunden gereist bist, hast keinen Kamm und keine Zahnbürste", ärgerte sich Tom. "Wir kommen jetzt an, haben ab dem nächsten Tag um 8 Uhr Termine. Was sollen wir jetzt machen?"

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Ein Verschieben der Termine war für die Stars keine Option – ihr Kalender ist mit dem Arena-Tour-Start, Promo-Terminen für ihr neues Album "Encore" und Dreharbeiten für "Wetten, dass..?" prall gefüllt. Nach knapp 34 Stunden hatten die Tokio-Hotel-Frontmänner ihre Koffer endlich wieder. "Jetzt können wir uns endlich mal duschen", so die erlösten Zwillinge.