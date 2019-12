Alarm wegen herrenlosem Trolley am Flughafen

Alarm am Flughafen Schwechat am Sonntagvormittag: Ein herrenloses Gepäckstück in der Ankunftshalle 3 sorgte für einen Polizeieinsatz.

Kurze Aufregung am Flughafen Wien-Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha): In der Ankunftshalle 3 lag am Sonntagvormittag ein unbeaufsichtigter Koffer und ein Trolley herum, sicherheitshalber wurde ein Teil der Halle geräumt und die Polizei hinzugezogen."In solchen Fällen handelt es sich um einen Routinevorgang, der Passagier wird aufgerufen, das Gepäckstück zu holen. In der Regel holt der Besitzer dann auch den Koffer. In der Zwischenzeit wird jedoch ein Teil der Halle geräumt und die Behörden hinzugezogen", so Flughafensprecher Peter Kleemann.Doch in diesem Fall meldete sich der Besitzer des Koffers nicht, die Polizei untersuchte mit einem mobilen Röntgengerät den Inhalt des Koffers und konnte Entwarnung geben. "Die Sperre der Ankunftshalle bzw. des Hallenabschnittes dauerte rund 20 Minuten. Der Koffer landete im Fundbüro.", so Peter Kleemann