AKNÖ organisierte 450.000 Schutzmasken

Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat für ihre Mitglieder insgesamt 450.000 Mund-Nasen-Schutzmasken organisiert, die ihnen nun kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Die wiederverwendbaren Masken werden dem AKNÖ-Mitgliedermagazin beigelegt und in den nächsten Tagen in den Haushalten der Arbeitnehmer eintreffen.„Wir leisten damit in dieser Ausnahmesituation einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit", so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. „Denn gerade jetzt gilt: Schütze andere und dadurch dich", so Wieser.„Es handelt sich um wiederverwertbare und waschbare Schutzmasken aus einer hochwertigen Baumwolle-Leinen-Kombination", so Wieser. Die Masken entsprechen jenen Vorgaben, die für das derzeit verpflichtende Tragen in Supermärkten oder den öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben sind. Natürlich auch für den Arbeitsplatz sowie am Weg dorthin, darüber hinaus wurden die Masken auch nachhaltig produziert.Für die erfolgreiche Abwicklung dieses Projekts war eine umfassende Vorausplanung und Koordination erforderlich. „Es freut mich, dass es in langen Verhandlungen und Planungen gelungen ist, flächendeckend den ArbeitnehmerInnen in Niederösterreich diese Schutzmasken zur Verfügung zu stellen", so Wieser. Die Masken wurden an die Druckerei Berger in Horn geliefert, dort dem AK Niederösterreich-Mitgliedermagazin „Treffpunkt" beigelegt, gemeinsam verschweißt und werden in den nächsten Tagen mit der Post zugestellt. Leben in einem Haushalt mehrere AKNÖ-Mitglieder, kann jederzeit für die weiteren Mitglieder eine Mund-Nasen-Schutzmaske angefordert werden, solange Verfügbarkeit besteht.