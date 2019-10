AK-Test zeigt: Mischbrot enthält zu viel Salz

Die Arbeiterkammer warnt vor einem unverhältnismäßig hohen Salzanteil in diversen, gestesteten Mischbrotsorten.

Der halbe Tagesbedarf ist bereits mit vier Brotscheiben gedeckt. Das zeigt das Testergebnis der Arbeiterkammer, wo bei fast allen getesteten Sorten ein erhöhtes Salzaufkommen gemessen werden konnte. Deshalb rät die Arbeiterkammer, auf salzärmere Brotsorten zurückzugreifen.Getestet wurden sowohl Bäckerei- als auch Supermarkt-Produkte in Linz und Linz-Umgebung. Dabei wollte man den Salzgehalt in dem aus Roggen- und Weizenmehl hergestelltem Mischbrot, auch Haus- oder Schwarzbrot genannt, zu bestimmen, berichtete die AK in einer Presseaussendung. Konsumentenschützer kauften jeweils drei von 16 Sorten ein.AK-Test zeigt: Der überdurchschnittlich hohe Salzgehalt liegt bei mehr als 1,5 Gramm pro 100 Gramm Brot. Den geringsten Salzanteil enthielt das Mischbrot von Haubi?s Genussbäckerei.In Österreich gibt es noch keine eigene Nährwertampel wie in Großbritannien oder Empfehlung wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Letztere empfiehlt täglich nicht mehr als sechs Gramm Salz und zumindest vier Scheiben Brot (200 Gramm) zu konsumieren.Nach dieser Rechnung wäre die Tagesdosis mit vier Schnitten - je nach Sorte - zu 41 bis 64 Prozent erfüllt. Auch das britische Nährwertampelsystem macht den hohen Salzgehalt deutlich. "Wir finden die Nährwertampel gut und möchten, dass es so eine Skala auch in Österreich gibt", wünschte sich Weiß eine Kennzeichnung im heimischen Handel.Prinzipiell besteht keine Kennzeichnungspflicht für Ware, die beim Bäcker oder in der Backbox lose aufliegt. Jedoch können die meisten auf Anfrage eine Rezepturberechnung vorlegen.Hierfinden Sie das detaillierte Testergebnis.