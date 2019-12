Aktenkoffer in Bim löst Bombenalarm in Wien aus

Besorgte Fahrgäste meldeten am Dienstag einem Straßenbahn-Fahrer am Schwarzenbergplatz, dass ein herrenloser Koffer in der Bim stehen würde. Gleich danach rückte die Polizei an.

Ein Straßenbahn-Fahrer schlug am frühen Dienstagnachmittag Alarm, nachdem ihm besorgte Fahrgäste auf einen herrenlosen Koffer aufmerksam machten. "In solchen Fällen wird sofort die entsprechende Einsatzkette in Gang gesetzt", so Barbara Pertl, Sprecherin der Wiener Linien.Um etwa 13.20 Uhr rückten mehrere Einsatzkräfte der Polizei an und sperrten den Bereich am Schwarzenbergplatz großräumig ab. Die Fahrgäste verließen in der Zwischenzeit aus Sicherheitsgründen die betroffene Straßenbahn.Wie sich im Zuge des Einsatzes herausstellte, war in dem verdächtigen Aktenkoffer aber kein Sprengstoff. Jemand hatte ihn wohl schlichtweg in der Bim vergessen. Nach rund einer Stunde konnten die Wiener Linien ihren Betrieb wieder aufnehmen.