Aktien, Fonds, Pension... Wie legst du dein Geld an?

Sparen ist durch niedrige Zinsen ein Verlustgeschäft – viele investieren ihr Geld daher in Immobilien oder Aktien. Worauf setzt du?

Das Sparbuch war bei den Österreichern über viele Jahre eine der beliebtesten Anlageformen. Immer mehr sind aber der Ansicht, dass klassisches Sparen in Zeiten niedriger Zinsen keinen Sinn mehr ergibt – das zeigt eine Studie der Erste Bank und Sparkassen. Wir wollen daher von unseren Lesern wissen: Wie investierst du jetzt dein Geld?Größere Beträge werden gern in Immobilien angelegt, bei Aktien und Fonds ist man auch mit geringeren Summen von der Partie. Beliebt ist freilich auch der klassische Bausparvertrag. Und viele Österreicher zahlen bereits in jungen Jahren in eine private Pensionsversicherung ein.Wie siehst du das? Was macht für dich am meisten Sinn? Wie ist Geld in Zeiten niedriger Zinsen gut angelegt? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!