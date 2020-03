Schon fast 2.000 Corona-Kranke in Österreich

In Österreich sind mittlerweile knapp 2.000 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Corona-Zahlen wachsen täglich, in Tirol gibt es die meisten bestätigten Fälle.

Wie das Gesundheitsministerium am Vormittag mitteilt, ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen in Österreich auch am Donnerstag weiter gestiegen.Nach aktuellen Angaben des Ministeriums (Stand 8.00 Uhr) haben sich derzeit 1.843 Personen mit Covid-19 angesteckt. Am gestrigen Mittwoch waren es noch 1.646 Erkrankte.In Tirol haben sich die meisten Personen mit Corona angesteckt, hier sind mittlerweile bereits 437. In Oberösterreich haben sich 345, in Niederösterreich 283, in der Steiermark 233 und in Wien 231 Menschen mit dem Virus infiziert.Auch in den anderen Bundesländern ist die Zahl der Erkrankten weiter gestiegen. In Vorarlberg gibt es 138, in Salzburg 110, in Kärnten 45 und im Burgenland 21 bestätigte Corona-Fälle.Insgesamt sind in den vergangenen Tagen bisher neun Personen in Österreich, die sich mit dem Virus angesteckt haben, an Corona gestorben.