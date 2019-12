Stars als Straßenmusiker - Hättest du sie erkannt?

Eine Musik-Legende und ein berühmter Talkmaster begeisterten die überraschten die Christmas-Shopper in der New Yorker U-Bahn.

Weihnachtsüberraschung in der U-Bahn-Station

Menge zuckte bei Demaskierung aus

Jubiläum und neues Album

Die U-Bahnstation direkt unter dem Rockefeller Center in New York wird besonders in der Vorweihnachtszeit zum Hotspot. Von hier aus strömt man in die Geschäfte, um außergewöhnliche Geschenke zu besorgen und auf dem Eislaufplatz vor dem imposanten Gebäude tummeln sich täglich unzählige Menschen.Diese Hektik haben Sängerin Alanis Morissette (45) und Entertainer Jimmy Fallon (45) jetzt mit einer erstaunlichen Aktion gebrochen: Verkleidet als einfache Straßenmusiker mischten sie sich unter die Leute und begannen ihr Konzert in der Station. Fallon – mit zerzaustem Bart, Wollmütze, Sonnenbrille und umgehängter Trommel – eröffnete mit dem Weihnachtsklassiker "Little Drummer Boy". Morissette – mit blonder Perücke, Oversize-Hut und Sonnenbrille nicht zu erkennen – stimmte gleich mit ein.Mit "Mein Name ist Jimmy Fallon", gab sich Fallon zu erkennen, befreite sich von seiner Verkleidung und deutet auf seine Duett-Partnerin: "Und das ist Alanis Morissette!" Eine Welle der Begeisterung schwappte den beiden entgegen und lockte nur noch mehr begeisterte Fans an. Bei Morissettes Welthit "You Oughta Know" sangen dann alle mit und freuten sich lautstark über diese gelungene Weihnachtsüberraschung.Zum Vergleich gibt's hier "You Oughta Know" in der Studio-Version:2020 könnte zum heimlichen "Morissette-Jahr" werden: Der Song "You Oughta Know" stammt aus dem preisgekröntem Album "Jagged Little Pill", das 2020 sein 25. Jubiläum feiert. Darüber hinaus wird Morissettes neue LP und mittlerweile neuntes Studio-Album "Such Pretty Forks In The Road" im kommenden Mai erscheinen.