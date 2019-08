Alanis Morissette (45) ist wieder Mama geworden

Die "Ironic"-Interpretin hat mit 45 Jahren ihr drittes Kind auf die Welt gebracht.

Spätes Babyglück für Alanis Morissette: Die kanadisch-US-amerikanische Sängerin (45) bestätigte auf Instagram, dass sie einen kleinen Buben zur Welt gebracht hat. Der Kleine heißt Winter Mercy und wurde bereits am 8. August geboren.Neben einem Schnappschuss ihres Nachwuchses schrieb sie: "Er ist hier. Winter Mercy Morissette-Treadway. 8/8/19. Mein ganzes Leben lang träumte ich davon, euch drei zu lieben." Vater des Kindes ist US-Rapper Mario "Souleye" Treadway, mit dem die Sängerin bereits einen Sohn und eine Tochter hat: Ever Imre (8) und Onyx Solace (3).Im März hatte Morissette ihre Baby-News verkündet. Bei ihren anderen Schwangerschaften hatte die Künstlerin zeitweise unter psychischen Problemen gelitten.Sie erklärte vor einer Weile in einem Interview: "Ich hatte beide Mal, bei beiden Kindern, Wochenbettdepressionen. Es fühlte sich wie Teer auf meinem ganzen Körper an und ich war unter Wasser und ich sah immer wieder dieses Bild von mir, wie ich versuche über Wasser zu gelangen. Beim ersten Mal suchte ich mir ein Jahr und vier Monate lang keine Hilfe. Beim zweiten Mal wartete ich vier Monate. Dieses Mal warte ich keine vier Minuten, ich sage einfach 'Ok, auch wenn ich sage, alles ist gut, ich will, dass ihr mir nicht glaubt.'"(lm)