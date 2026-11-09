i Alanis Morissette erlangte 1995 mit dem Album "Jagged Little Pill" ihren Durchbruch. Soeben ist ihr Weihnachtsalbum "'Good Weather for Immaculate Conception'" erschienen. Imago Images Überraschendes Geständnis Alanis Morissette outet sich als pansexuell Die kanadische Rock-Ikone Alanis Morissette (52) sorgte in einem Podcast für eine überraschende Enthüllung: Sie ist pansexuell. Von Heute Life 09.11.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Sensation: Die Sängerin Alanis Morissette hat sich in der neuesten Folge des Podcasts "Handsome" als pansexuell geoutet.

Dabei ist die 52-Jährige seit über 16 Jahren mit dem Rapper Souleye (46) verheiratet.

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Den Anstoß zu diesem sensiblen Thema gab Moderatorin Fortune Feimster (46), als sie Morissette fragte, ob sie nach ihrem Liebeskummer jemals daran gedacht hatte, "lesbisch werden zu wollen".

"Ich bin pansexuell, also ja. Ich bin für alles offen", erklärte Morissette daraufhin, wie es bei Tag24 heißt. Moderatorin Tig Notaro konnte es kaum fassen: "Moment mal, du bist doch nicht wirklich pansexuell, oder?" Die Musikerin bejahte daraufhin ihre Frage.

Was bedeutet pansexuell?

Als pansexuell bezeichnen sich Menschen, denen sowohl die Geschlechtsidentität als auch das biologische Geschlecht ihres Partners egal ist – ihnen geht es eher um den Menschen selbst.

Morissette feierte Anfang der 1990er-Jahre ihre ersten Erfolge in Kanada, bevor sie nach Los Angeles zog. Ihren Durchbruch erlangte sie 1995 mit dem Album "Jagged Little Pill" – mit Hits wie "You Oughta Know", "Hand In My Pocket" und "Ironic". Das Album verkaufte sich über 30 Millionen Mal und bescherte ihr vier Grammys.

Soeben ist ihr Weihnachtsalbum "'Good Weather for Immaculate Conception'" erschienen.