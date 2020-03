26-Jähriger zuckt aus, demoliert Wiener Lokal

Aus noch nicht bekannter Ursache begann ein 26-jähriger Mann in einem Lokal in Wien-Fünfhaus zu randalieren. Ein "Heute"-Leserreporter konnte den Vorfall mitfilmen.

Drei Verletzte

In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte ein ""-Leserreporter einen 26-jährigen Mann dabei beobachten, wie dieser aus unbekannter Ursache im Lokal "Exil" in der Märzstraße in Wien-Fünfhaus zu randalieren begann.Um 00.25 Uhr warf der Mann mit irakischer Staatsbürgerschaft mit Barhockern, Glasflaschen und Gläsern um sich, wobei zwei Lokalbesucher verletzt wurden. "Der Mann ist ausgezuckt, als er mit jemandem in Konflikt geraten ist", schrieb der Leser und übermittelte ein Video des Vorfalls.Der Mann konnte schließlich von der WEGA überwältigt und festgenommen werden, wobei der 26-Jährige noch versuchte, die Polizeibeamten anzugreifen.Sowohl die zuvor verletzten Personen, als auch der Angreifer mit Eigenverletzungen, wurden von der Wiener Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Im Lokal entstand durch den Vorfall ein erheblicher Sachschaden.