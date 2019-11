12.11.2019 16:00 Viele Anzeigen wegen Schulschwänzern in Wels

Schulschwänzen kann künftig richtig teuer werden. Bild: iStock

Diese Zahlen sind alarmierend! In Wels ist der Zahl der Anzeigen gegen Schulschwänzer in einem Jahr von drei auf 96 förmlich explodiert. In Linz sind es heuer bislang 231 Anzeigen.