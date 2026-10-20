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Die Bewohner von Alberta haben bei der ersten Volksabstimmung über eine Abspaltung entschieden, Teil von Kanada zu bleiben.
Die Bewohner von Alberta haben bei der ersten Volksabstimmung über eine Abspaltung entschieden, Teil von Kanada zu bleiben.
JENNIFER GAUTHIER, REUTERS
Abstimmung

Alberta stimmt gegen Abspaltung von Kanada

Alberta stimmt in historischem Referendum für Verbleib bei Kanada und stärkt damit Premier Carney in einer angespannten politischen Lage.
Von Newsdesk Heute
20.10.2026, 07:44
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Die Bewohner von Alberta haben laut CBC News bei der ersten Volksabstimmung über eine Abspaltung entschieden, Teil von Kanada zu bleiben. Das ist ein dringend benötigter Erfolg für Premierminister Mark Carney, der versucht, das Land angesichts eines anhaltenden Handelsstreits mit den USA zu einen.

Das Referendum war nicht bindend. Die Bewohner wurden gefragt, ob sie weiterhin zu Kanada gehören oder den rechtlichen Prozess für eine verbindliche Abstimmung über eine Abspaltung einleiten wollen.

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Meinungsforscher und Analysten hatten die Möglichkeit eines Siegs der Separatisten immer wieder ausgeschlossen.

Sie verwiesen auf Daten, wonach etwa ein Drittel der Bewohner der westlichen Provinz dafür ist, in Zukunft erneut über einen Austritt abzustimmen.

red, 20.10.2026, 07:44
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