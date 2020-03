"Albertina modern" lädt Eröffnungsgäste aus

Am Donnerstag wäre die neue Albertina-Zweigstelle am Karlsplatz eröffnet worden. Direktor Schröder lud die Gäste aus, sagte die Eröffnung ab.

Am Donnerstagabend wäre das neu renovierte Gebäude am Karlsplatz eröffnet worden. Wegen des Coronavirus wird daraus nichts, die Veranstaltung ist abgesagt.Weil "die derzeit notwendige soziale Distanz" der Gäste nicht sichergestellt werden kann, lud Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder die Gäste aus. Am Montag wurde stattdessen ein Event nur mit Leihgebern und Künstlern der Eröffnungsausstellung "The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980" geplant. Doch am Dienstag fiel auch das der Corona-Prävention zum Opfer.Jahrelang wurde ums Gebäude vis-a-vis des Musikvereins erst gestritten, dann wurde renoviert. Dementsprechend viele Leute waren auch neugierig, wie es nun aussieht. Der Andrang wäre enorm gewesen. "Selbstverständlich möchten wir Sie keinesfalls dem Risiko einer möglichen Ansteckung aussetzen", begründete Schröder die Maßnahme.Ab 13. März sollte die "Albertina modern" von 10 bis 18 Uhr geöffnet werden. Ob das noch passierten kann, hängt von Entscheidungen der Politik ab.