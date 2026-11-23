Im Reality-TV wird bekanntlich gerne an Grenzen gegangen. Doch was sich bei "Das große Promi-Büßen" abspielte, war selbst für abgehärteten Zuschauer starke Kost.
Die Kandidaten traten in einer Butter-Challenge gegeneinander an. Das Ziel: so viele Butterstücke wie möglich hinunterschlucken, um sich einen Schutz für das nächste Tribunal der Loser zu sichern.
Während die meisten ihrer Mitstreiter schon recht früh Ko gaben, schafften Aleks Petrovic (35) und Marwin Klute unfassbare 43 Stück Butter. Für den 35-Jährigen war Schluss, sein Magen sprach ein deutliches Machtwort. Die Lichter gingen für den Reality-Star buchstäblich aus.
Während andere Menschen Butter aufs Brot schmieren, wurde bei dieser Challenge ein Stück nach dem anderen inhaliert. Erst schmeckte es noch, dann wurde es zur Qual. Die ganze Butter-Eskalation ist in der aktuellen Folge auf Joyn zu sehen.