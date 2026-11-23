i Kandidaten Raffaela Raab, Aleks Petrovic und Marwin Klute beim Butterwettessen in "Das große Promi-Büßen". Joyn Promi-Büßen 43 Stück Butter – dann gehen Aleks die Lichter aus Reality-Star Aleks Petrovic verschlang bei einer TV-Challenge 43 Stück Butter am Stück – bis sein Magen rebellierte. Von Heute Entertainment 23.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Reality-TV wird bekanntlich gerne an Grenzen gegangen. Doch was sich bei "Das große Promi-Büßen" abspielte, war selbst für abgehärteten Zuschauer starke Kost.

Die Kandidaten traten in einer Butter-Challenge gegeneinander an. Das Ziel: so viele Butterstücke wie möglich hinunterschlucken, um sich einen Schutz für das nächste Tribunal der Loser zu sichern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Während die meisten ihrer Mitstreiter schon recht früh Ko gaben, schafften Aleks Petrovic (35) und Marwin Klute unfassbare 43 Stück Butter. Für den 35-Jährigen war Schluss, sein Magen sprach ein deutliches Machtwort. Die Lichter gingen für den Reality-Star buchstäblich aus.

Ekligste Challenge aller Zeiten?

Während andere Menschen Butter aufs Brot schmieren, wurde bei dieser Challenge ein Stück nach dem anderen inhaliert. Erst schmeckte es noch, dann wurde es zur Qual. Die ganze Butter-Eskalation ist in der aktuellen Folge auf Joyn zu sehen.