Alexa singt "lalala" – zehn Minuten lang

Mehrere Nutzer berichten auf Reddit von seltsamen Erlebnissen mit Amazons neuem KI-Sprachassistenten Alexa Plus. Mitten in einer Konversation fängt das Gerät plötzlich an, die Silbe "la" zu wiederholen - immer und immer wieder. Das klingt wie ein unheimlicher Gesang.
Ein Nutzer hatte mit Alexa über Hautpflegeprodukte gesprochen. Zwei Minuten nach dem Ende des Gesprächs fing der Sprachassistent angeblich von selbst an zu reden. Nach ein paar sinnvollen Wörtern ging die KI in einen "lalalalalalalalala"-Gesang über - zehn Minuten lang.
Besonders unheimlich wirkt dabei, dass Alexa Tempo, Rhythmus und Betonung variiert, wie t3n berichtet. Mehrere Reddit-Nutzer stellten Videos der bizarren Gesangseinlage online und bestätigten, dasselbe erlebt zu haben.
Noch merkwürdiger: Als ein betroffener Nutzer Alexa auf den Vorfall ansprach, bestritt die KI-Assistentin, gesungen zu haben. Alexa überprüft daraufhin den abgespeicherten Verlauf, konnte aber keinen Gesang finden. Als der Nutzer ihr den Gesang vorspielte, konnte die KI ihn nicht hören.
Amazon hat den Fehler mittlerweile eingeräumt. Er betreffe nur eine kleine Anzahl von Nutzern des Premium-Dienstes Alexa Plus. Das Unternehmen arbeite an einer Lösung.
Bis der Fix da ist, könnte es helfen, Geräte mit Alexa Plus vom Strom zu trennen und neu zu starten. Wer die ungewollten Gesangseinlagen ganz vermeiden will, kann auch auf die klassische Alexa zurückwechseln.