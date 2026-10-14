i Amazon Alexa Sprachassistentin pixabay.com Lalala-Schleife Alexa spielt verrückt: Bizarrer Bug nervt Amazons Alexa sorgt für Irritationen: Sie sagt plötzlich minutenlang "lalala". Der Konzern arbeitet bereits an einer Lösung. Von Technik Heute 14.10.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein ungewöhnlicher Fehler macht Amazons Sprachassistentin Alexa derzeit zu schaffen. Mitten im Gespräch beginnt sie bei einigen Nutzern plötzlich, immer wieder "lalala" zu sagen - und das teilweise minutenlang.

Besonders merkwürdig: Der Bug kann während einer völlig normalen Unterhaltung auftreten. Statt wie gewohnt zu antworten, bleibt Alexa plötzlich bei der Silbe "la" hängen. Manche Nutzer berichten sogar, dass die Sprachassistentin den Laut eher singt als spricht.

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Laut Computer Bild hat Amazon den kuriosen Fehler inzwischen bestätigt. Das Problem betrifft offenbar nur eine kleine Anzahl von Alexa-Plus-Nutzern. Die Ursache für die seltsame Schleife ist bisher allerdings nicht geklärt.

Amazon arbeitet an einer Lösung

Der Konzern arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer Fehlerbehebung. Wann diese für betroffene Nutzer verfügbar sein wird, ist jedoch noch nicht bekannt. Einige Nutzer vermuten einen Zusammenhang mit einem kürzlich veröffentlichten Update - Amazon hat das aber bisher nicht bestätigt.

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Es ist nicht das erste Mal, dass Alexa mit ungewöhnlichen Sprachausgaben auffällt. Schon früher gab es Berichte über ähnliche Fehler. Ob ein technischer Zusammenhang besteht, bleibt offen.