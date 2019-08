Yoga-Frau fällt von Balkon, bricht sich 110 Knochen

Eine Yoga-Pose auf dem Balkongeländer endete für eine 23-jährige Studentin im Krankenhaus. Die junge Frau rutschte ab und stürzte 25 Meter in die Tiefe.

Studentin und Yoga-Fan Alexa Terrazas wollte zeigen, was sie alles kann.Für ein Foto hängte sich die 23-Jährige kopfüber an das Balkongeländer in ihrer Wohnung im mexikanischen Bundesstaat Nuevo Leon – und zwar im 6. Stock.Doch es kam, wie es kommen musste: Die junge Frau rutschte ab und stürzte 25 Meter in die Tiefe und landete auf dem Gehsteig. Doch Alexa Terrazas hatte unglaubliches Glück im Unglück.Sie überlebte den Balkon-Sturz, brach sich aber insgesamt 110 Knochen und liegt nun in einem kritischen Zustand auf der Intensivstation. (wil)