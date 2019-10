24-Jähriger heiratet seine 81-jährige Cousine

In der Ukraine haben sich ein ungewöhnliches Paar das Jawort gegeben. Um sich offenbar vor der Armee zu drücken, heiratete ein 24-jähriger seine Cousine - im Alter von 81 Jahren.

Eine außergewöhnliche Ehe in der Ukraine sorgt derzeit auf der ganzen Welt für Schlagzeilen. Dort trat gab Alexander Kondratyuk nämlich seine Cousine Zinaida Illarionovna das Jawort.Doch nicht nur die familiäre Verbindung der beiden ist eher unüblich, vor allem der Altersunterschied ist beträchtlich. Immerhin liegen zwischen dem Ehepaar 57 Jahre.Alexander ist nämlich erst 24 Jahre alt und seine Frau stattliche 81 Jahre! Auf die Frage, warum er ausgerechnet seine Cousine heiratete, erklärt Alexander ganz stolz: aus Zuneigung!Allerdings wollen das nicht alle so recht glauben. Denn es soll auch noch einen anderen Grund - außer Liebe - für die Heirat der beiden geben.Denn Männer, die sich in der Ukraine um eine Ehefrau mit einer Behinderung kümmern müssen, brauchen nicht zur Armee gehen. Und das trifft im Fall von Alexander und seiner Zinaida zu, da die 81-Jährige eine Behinderung hat.Der junge Ukrainer ist also nun vom Militärdienst freigestellt, damit er seine Cousine und Frau betreuen kann. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem. Denn das Ehepaar soll gar nicht zusammen wohnen.Zinaida Illarionovna wohnt nämlich alleine in ihrem Haus in einem Dorf bei Winnyzja. Sie werde zwar regelmäßig von ihren Verwandten besucht, ihr Mann wohnt aber nicht bei ihr.Laut dem Nachrichtenportal "Metro" hat Alexander Kondratyuk aber bereits eine Heiratsurkunde vorgelegt. Und auch eine Meldebestätigung soll es geben, die beweist, dass der 24-Jährige wirklich bei seiner Cousine lebt.Die Behörden sind aber ein wenig stutzig und überprüfen nun, ob das ungleiche Paar wirklich einen gemeinsamen Haushalt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste der 24-Jährige doch zur Armee.