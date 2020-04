Teste dein Film-Wissen über ALFRED HITCHCOCK

Wie gut kennst du das Werk des "Master of Suspense"? In unserem Quiz kannst du dein Wissen über seine legendäre Filme unter Beweis stellen.

In diesem Jahr jährt sich der Todestag einer der größten Hollywood-Legenden zum 40. Mal: Alfred Hitchcock hat mit seinen unübertroffenen Filmen nicht nur für Meilensteine der Filmgeschichte gesorgt, sondern begeistert mit seinem Werk noch heute ein Millionenpublikum. Er zog von England aus, um die Kinowelt zu erobern, Filmtechniken zu revolutionieren oder sogar neue Genres zu erschaffen. Am 29. April 1980 hat er die Filmlandschaft für immer hinter sich gelassen.Zu seinen größten Erfolgen zählen zweifelsohne der Klassiker "Psycho" mit Anthony Perkins und Janet Leigh, oder auch die erbarmungslose tierische Attacke in "Die Vögel" mit Tippi Hedren. Dass der "Master of Suspense" in seinen Filmen am liebsten kühlen, blonden Schauspielerinnen wie Grace Kelly das Fürchten lehrte, ist ebenso bekannt wie sein Hang zur Selbstironie und schwarzem Humor.In Memoriam Alfred Hitchcock kannst du in unserem Quiz nicht nur dein Wissen über die Filmlegende testen, seine größten Highlights in der Foto-Show noch einmal Revue passieren lassen und darüber abstimmen, welcher der ausgewählten Filme dein Favorit ist!