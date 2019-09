Alk-Verbot an öffentlichen Plätzen in Mattersburg

(Symbolfoto) Ab 3. Oktober gilt an vielen öffentlichen Plätzen in Mattersburg (Burgenland) Alkoholverbot

Die Stadtgemeinde Mattersburg hat in ihrer Gemeinderatsitzung ein Alkoholverbot an ausgewählten öffentlichen Plätzen einstimmig beschlossen.

Das Verbot gilt im Europapark, dem Schubertpark, am Brunnenplatz, am Hauptplatz, beim Spielplatz im Europapark sowie dem Spielplatz angrenzend zum jüdischen Friedhof und tritt formal mit 5. Oktober in Kraft. Die Polizei werde danach die Einhaltung kontrollieren, Verstöße können mit Strafen bis zu 500 Euro geahndet werden."Es gibt schon länger Beschwerden aus der Bevölkerung, wir mussten handeln. Bei Bedarf können diese Verbotszonen auch ausgeweitet werden", betont SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Salamon.Im Burgenland hat bisher die Landeshauptstadt Eisenstadt 2016 ein Alkoholverbot in Fußgängerzonen und Nebengassen eingeführt.