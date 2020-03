Alko-Lenker (26) gestoppt, dann wird's verrückt

Führerschein weg, Auto weg: Ein 22-Jähriger sorgte am Donnerstag im Bezirk Klagenfurt-Land für ordentlich Aufsehen.

Alkotest positiv

Aufs Autodach gelegt

Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei in die Klagenfurter Innenstadt gerufen, nachdem ein Autofahrer zuerst Passanten angeschrien haben und dann mit hoher Geschwindigkeit davongerast sein soll. Eine Streife konnte den Fahrer kurze Zeit - und mehrere Verwaltungsübertretungen - später anhalten. So weit, so gut.Nachdem beim 22-jährigen Lenker deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und auch ein Alkotest positiv verlief, wurde ihm auch der Fahrzeugschlüssel samt Führerschein vorläufig abgenommen.Da er sein Fahrzeug auf einem Gehsteig abgestellt hatte, musste ein Abschleppunternehmen angefordert. Als der 22-jährige Klagenfurter dies sah, sah er rot und versuchte die Abschleppung zu verhindern indem er sich auf das Dach seines Autos legte.Da er trotz mehrerer Abmahnungen sein aggressives Verhalten nicht einstellte und sein Verhalten fortsetzte, wurde er von den Polizeibeamten vorübergehend festgenommen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen angezeigt.