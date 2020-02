27-jähriger Lkw-Lenker mit 1,5 Promille gestoppt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde bei Bruck an der Leitha ein 27-jähriger Lkw-Lenker angehalten. Der Alkohol-Test ergab 1,5 Promille.

Noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen. Eine halbe Stunde vor Mitternacht hielten am gestrigen Sonntag Beamte der Verkehrspolizei Niederösterreich bei Bruck an der Leitha einen Lkw an.Am Verkehrsknotenpunkt A4 Ostautobahn wurde der 27-jährige Fahrer eines Sattelschleppers bei einer Routine-Kontrolle abgefangen. Bei der Kontrolle wurde ein Alkomat-Test durchgeführt.Der beim Lenker, einem slowakischen Staatsbürger, vorgenommene Alkoholtest, ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Beamten handelten sofort. Der Führerschein wurde ihm noch vor Ort vorläufig abgenommen und so musste ein Ersatzfahrer den Sattelschlepper abholen. Jetzt wurde der Lkw-Lenker durch Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha angezeigt.