Alko-Lenker demolierte auf 700 Metern vier Autos

Vier kaputte Autos, zwei davon sind ein Totalschaden – Ein 35-Jähriger hatte sich mit 2,08 Promille in Linz hinters Steuer gesetzt und war einfach mal losgefahren..

Über Fahrten von alkoholisierten Lenkern hat man ja schon einiges gehört, was dieser Linzer allerdings geschafft hat, so garantiert noch nicht.Der 35-Jährige war am Feiertag kurz nach neun Uhr früh sturzbetrunken in seinen Wagen gestiegen. Er hatte 2,08 Promille intus!Geparkt hatte er sein Auto in einer Tiefgarage. Dann ging die wilde Fahrt auch schon los. In der Linzer Straße demolierte er den ersten Pkw. Er "rasierte" den Außenspiegel eines geparkten Autos. Und fuhr weiter.In der Sonnbergerstraße kam dann das nächste Fahrzeug dran. Dort prallte er ungebremst gegen ein stehendes Auto, schob es gegen eine Hauswand. Unfall Nummer zwei!Nach sechzig Metern krachte es erneut. Durch den Anprall wurde ein Pkw gegen eine Hecke gedrückt. Und wieder setzte der 35-Jährige seine Fahrt fort, prallte nach wenigen Metern gegen ein geparktes Auto. Auf einer Strecke von 700 Metern hatte er damit insgesamt vier Autos demoliert. Zwei sind ein Totalschaden.Ab da war dann Schluss, denn ihm starb der Motor ab. Das Auto ließ sich nicht mehr starten.Zeugen der Irrfahrt hatten inzwischen die Polizei informiert, die den Linzer schließlich "ins Röhrchen blasen" ließ. Ergebnis: 2,08 Promille! Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.(cru)