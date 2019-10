Alko-Lenker entzieht sich der Polizei, verweigert Test

Am späten Mittwochabend entzog sich ein 36-Jähriger auf der Südosttangente in Wien der polizeilichen Anhaltung. Er ist seinen Führerschein los.

Kein gültiges Ergebnis beim Alkomattest

Am Mittwoch weigerte sich ein Pkw-Lenker auf der A 23, der Wiener Südosttangente, trotz der Aufforderung der Polizei seinen Wagen anzuhalten. Auf Höhe der Ausfahrt Simmering schalteten die Beamten das Blaulicht ein, weil ihnen ein Pkw-Lenker auf Grund seiner unsicher wirkenden Fahrweise auffiel.Sie fuhren auf gleiche Höhe des Pkw und gaben mittels beleuchteter Anhaltekelle deutliche Zeichen zur aufgeforderten Anhaltung des Fahrzeugs. Diese wurden jedoch vom Lenker ignoriert, so dass es zu einer Nachfahrt von etwa eineinhalb Kilometern gekommen ist.Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle wurde ein Alkovortest durchgeführt. Dabei wurde ein Wert von 1,6 Promille ermittelt. Weil der 36-Jährige allerdings beim anschließenden verpflichteten Alkomattest bei vier Versuchen keinen gültigen Wert erzielen konnte, wurde dies als Verweigerung gewertet.Aus diesem Grund wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen. Weil der 36-Jährige in Österreich allerdings auch keinen aufrechten Wohnsitz hat, wurde darüber hinaus eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben.