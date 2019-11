Alko-Lenker (31) mit Auto voll Munition gestoppt

An der Grenze zu Deutschland wurden im Auto eines Oberösterreichers (31) mehrere Schrotpatronen sichergestellt. Der Mann war zudem alkoholisiert.

0,76 Promille

Patronen im ganzen Auto verstreut

Auf Polizeistation Rausch ausgeschlafen

Erinnert an SPÖ-Politiker

Mittwoch gegen 22 Uhr hat die Bundespolizei Passau am ehemaligen Grenzübergang Achleiten (Gemeinde Freinberg im Bez. Schärding) einen 31-jährigen Lenker aus dem Verkehr gezogen, sein Fahrzeug angehalten.Als der Mann aus dem Bezirk Schärding das Autofenster runterließ, bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch. Und tatsächlich: ein Atemalkoholtest ergab 0,76 Promille.Bei der Fahrzeugkontrolle wurden die Beamten dann aber richtig überrascht. Sie fanden insgesamt 74 scharfe Schrotpatronen für Flinten im Auto des 31-Jährigen."Einige davon waren in einem Rucksack aber auch lose am Rücksitz, andere im Handschuhfach und in den Ablagefächern bei Fahrer- und Beifahrersitz verstaut", so die Polizei Passau gegenüber. Eine Flinte wurde nicht gefunden.Er habe vergessen, dass er die Flintenmunition im Auto habe, sei auf der Jagd gewesen, erklärte er den Beamten. Neben den Patronen fanden die Polizisten auch ein Infrarotgerät. Das benutze er zur Beobachtung der Tiere, so der 31-Jährige.Der Schärdinger verbrachte die Nacht auf dem Bundespolizeirevier Passau, durfte am nächsten Tag aber wieder weiterfahren.Den 31-Jährigen, der einen europäischen Feuerwaffenpass besitzt, erwarten Anzeigen wegen diverser Verstöße gegen das Waffengesetz und Fahrens unter Alkoholeinfluss.Erst vor wenigen Tagen sorgte der Chef der Tiroler SPÖ Georg Dornauer für Schlagzeilen. Der Politiker – er gilt als begeisterter Jäger – hatte seine Jagdwaffe bei geöffnetem Rückfenster in seinem Wagen im Parkhaus des Innsbrucker Flughafens aufbewahrt. Die Polizei stellte die Waffe sicher. Über Dornauer wurde ein vorübergehendes Waffenverbot verhängt.