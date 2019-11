Alko-Lenker kracht auf Kreuzung in Gegenverkehr

Mit 2,1 Promille Alkohol im Blut setzte sich ein 57-Jähriger in Gaming (Scheibbs) hinters Steuer, verursachte einen Unfall mit zwei Verletzten.

"Don't drink and drive" – dieses Motto befolgte ein 57-Jähriger am Sonntagabend nicht. Der Mann war gegen 17.30 Uhr gemeinsam mit einem 48-Jährigen auf der B25 in Gaming (Bezirk Scheibbs) unterwegs, wollte an der Kreuzung mit der Kartäuser-Straße links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Wagen einer 53-Jährigen.Die beiden Autos kollidierten frontal. Die Frau und der 48-jährige Mitfahrer des Alko-Lenkers wurden bei dem Crash verletzt, die 53-Jährige musste ins Spital gebracht werden.Ein Alko-Test bei dem 57-Jährigen ergab satte 2,1 Promille. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, den Führerschein war er bereits am Unfallort los.