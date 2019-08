Alko-Lenker kracht mit Mini Cabrio gegen Hauswand

Einige Gläser zu viel hatte ein 19-Jähriger in Kritzendorf intus, als er sich hinters Steuer seines Mini Cooper Cabrio setzte. Mit Folgen.

Um 2.30 Uhr in der Nacht auf Donnerstag setzte sich ein 19-Jähriger gemeinsam mit einem Freund (auch 19, ein Wiener) nach einer Zecherei hinters Steuer seines Mini Cooper Cabrio und raste durch Kritzendorf (Gemeinde Klosterneuburg, Bezirk Tulln).



Auf dem Weg Richtung Wien verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Wagen, touchierte vor der neu gestalteten Amtshaus-Kurve den Randstein sowie ein parkendes Auto und donnerte dann, anstatt rechts in die Kurve einzulenken, geradeaus in die Hausmauer.



Zwei Schwerverletzte



Laut Rotem Kreuz wurden beide Insassen bei dem Unfall schwer verletzt, die Polizei führte noch vor Ort einen Alko-Vortest durch – positiv! Da der Notarzt den Lenker sedieren musste, konnte aber kein stichhaltiger Alko-Test mit genauer Promille-Angabe (Anm.: der auch behördlich relevant ist) mehr gemacht werden.



Der 19-Jährige wurde ins Wiener AKH gebracht, der Beifahrer ins Landesklinikum Tulln.



Die Kritzendorfer Florianis kümmerten sich um die Fahrzeugbergung, stellten das völlig demolierte Wrack gesichert ab und reinigten die Fahrbahn. (nit)