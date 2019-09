Alko-Lenker soll vor Disco Mann mit Pkw erfasst haben

Bild: Kein Anbieter/iStock (Symbolbild)

Rätselhafte Nacht von Samstag auf Sonntag in Bergland (Melk): Ein Slowake (29) setzte sich mit einem Freund nach einigen Gläsern Alkohol hinters Steuer, soll einen Fußgänger erfasst haben.

Schwierigkeiten beim Zusammensetzen aller Puzzleteile einer durchzechten Nacht: Ein 29-Jähriger setzte sich am Sonntag gegen 5 Uhr morgens nach einem langen Diskobesuch in sein Auto, fuhr gemeinsam mit einem Freund (33) los.



Nicht mehr Herr seiner Sinne soll der 29-Jährige mit dem Pkw einen Fußgänger erfasst haben. Die Person soll auf die Motorhaube gefallen und zu Boden gestürzt sein.



Alkotest ergab 1,7 Promille



Stehen blieb der Slowake aus dem Bezirk Melk aber nicht, wollte nur schnell weg und knallte gegen einen Begrenzungsstein.



Die Polizei machte den Alkotest: rund 1,7 Promille konnten nachgewiesen werden. Vom angefahrerenen Fußgänger fehlte zu diesem Zeitpunkt aber schon jede Spur, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montagmorgen berichtete.



Die Exekutive bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 059 133-3145 (Polizeiinspektion Ybbs/Donau) zu melden.



Der Alko-Lenker wurde angezeigt, den Schein ist er natürlich los.



(nit)